Guardiola doet belofte: ‘Net zoals ik Real Madrid nooit zal trainen’

Manchester United zal in de toekomst nooit hoeven aan te kloppen bij Josep Guardiola wanneer het op zoek is naar een nieuwe manager. De coach van Manchester City laat namelijk weten dat hij nooit voor the Red Devils zou kunnen werken. Guardiola geeft aan dat hij liever gaat golven dan dat hij aan de slag gaat als trainer op Old Trafford.

“Als ik geen aanbiedingen zou hebben, zou ik naar de Malediven gaan. Nou, mischien niet naar de Malediven, want daar hebben ze geen golfbanen, maar na City zal ik United nooit trainen”, wordt Guardiola geciteerd door de BBC in aanloop naar de stadsderby tussen Manchester United en Manchester City in de League Cup dinsdagavond. “Het is net zoals ik Real Madrid nooit zal trainen.”

Waar Manchester City de laatste jaren tot de absolute top van Engeland behoort, heeft Manchester United het al lange tijd moeilijk. “Ik ben hier niet naartoe gekomen alleen maar om United te verslaan of hen af te troeven. Dat is nooit mijn doel geweest, absoluut niet. Het was mijn doel om goed voetbal te spelen en de titel te winnen, zoals we de afgelopen twee seizoenen hebben gedaan”, aldus Guardiola.

De Spanjaard spreekt met veel respect over de tegenstander in het bekertoernooi. “Ik heb ontzettend veel respect voor deze club en ik ben ervan overtuigd dat zij vroeg of laat weer tot de top behoren en meedoen om de Premier League-titel”, vervolgt Guardiola. “Iedere club heeft periodes waarin het minder gaat. Een team kan niet alleen maar winnen. Ze hebben het een beetje moeilijk, maar ze komen terug.”