Arsenal komt met schrik vrij na eerste helft tegen Leeds United

Arsenal heeft de volgende ronde in het toernooi in de FA Cup weten te bereiken. The Gunners hadden het, met name in de eerste helft, heel lastig met Leeds United, maar wisten uiteindelijk toch met 1-0 te winnen. Reiss Nelson tekende kort na rust voor de enige treffer van het duel, waardoor voor Arsenal nu in de volgende fase van het bekertoernooi een uitwedstrijd tegen Bournemouth wacht.

Arsenal werkte met een goed gevoel toe naar het bekerduel met Leeds United, aangezien de thuiswedstrijd tegen Manchester United bijna een week geleden met 2-0 gewonnen werd. Pierre-Emerick Aubameyang was niet van de partij in het treffen met de koploper van de Championship, maar manager Mikel Arteta ruimde wel een basisplaats in voor Mesut Özil. Het was voor eerst in 954 dagen dat de Duitse middenvelder in actie kwam in de FA Cup. Arsenal had het in de eerste fase van de wedstrijd moeilijk met Leeds United.

Na een kwartier spelen kwamen the Gunners uiterst goed weg, toen een schot van Patrick Bamford op de lat belandde. In de eerste 25 minuten leverden de bezoekers maar liefst 11 schoten, terwijl Arsenal tot slechts 1 poging kwam. Via Ezgjan Alioski was Leeds United met ruim een halfuur op de klok andermaal dicht bij een treffer, maar Arsenal-doelman Emiliano Martinez pakte de bal stijlvol uit de hoek. De bezoekers lieten in de eerste helft uitstekend voetbal zien en waren de bovenliggende partij, maar slaagden er niet in om voor rust al de score te openen.

Desondanks kwam Arsenal kort na rust op voorsprong. Nadat Alexandre Lacazette nog de lat had geraakt, was het Nelson die de openingstreffer op het scorebord bracht. De jonge aanvaller kreeg de bal wat gelukkig voor de voeten via een verdediger van Leeds, maar maakte in kansrijke positie geen fout: 1-0. Arsenal zat in de tweede helft beter in de wedstrijd en kreeg via de ingevallen Gabriel Martinelli een mogelijkheid om de marge uit te breiden. Ondanks dat Leeds United in de slotfase nog op zoek ging naar de gelijkmaker, hield Arsenal stand en wacht er nu in de volgende ronde van de FA Cup een uitwedstrijd tegen Bournemouth.