Napoli niet opgewassen tegen Inter-koppel Lukaku en Martínez

Internazionale heeft maandagavond drie belangrijke punten gepakt in de strijd om de Italiaanse landstitel. Op bezoek bij Napoli won de ploeg van trainer Antonio Conte met 1-3. Romelu Lukaku was de grote man aan de kant van de bezoekers, want hij was tweemaal trefzeker in de eerste helft. Arek Milik deed nog wat terug, maar na rust bracht Lautaro Martínez de marge op twee.

Internazionale, waar Stefan de Vrij in de basis startte en de negentig minuten vol maakte, kreeg via Lukaku al snel een grote kans om op voorsprong te komen. De spits liet een goede mogelijkheid onbenut, terwijl vlak daarna Napoli-spits Milik een goede kopkans had. Het werd een vermakelijk duel met veel kansen over en weer, waarbij de bezoekers na een kwartier spelen voor het eerst mochten juichen. Lukaku pikte de bal op eigen veld op en mocht ver komen van de Napoli-verdedigers. Lautaro Martínez trok met een goede loopactie een verdediger met zich mee, waardoor zijn ploeggenoot ruimte kreeg om uit te halen. Via de binnenkant van de paal schoot Lukaku de 0-1 tegen de touwen.

De thuisploeg probeerde het spel te maken, maar het was Inter dat de beste kansen kreeg. Meret had zijn ploeg al een paar keer gered van een grotere achterstand toen hij na 33 minuten spelen lelijk in de fout ging. Lukaku had weinig opties meer over en probeerde het vanuit een moeilijke hoek met een hard schot. Meret verkeek zich op de poeier van 111 kilomter per uur en moest voor de tweede keer deze avond vissen. Vlak voor rust deed Napoli wat terug. Op aangeven van José Callejón tekende Milik van dichtbij voor de 1-2. De Pool onderstreepte met zijn doelpunt zijn goede vorm: hij is de enige speler uit de vijf grootste competities die minimaal zeven keer weet te scoren in zijn laatste tien optredens.

Napoli ging na rust op jacht naar de gelijkmaker, maar het was Inter dat het net liet bollen. Met nog een halfuur op de klok zorgde Lautaro Martínez voor de 1-3. Een voorzet vanaf de rechterflank kon niet worden weggewerkt door de verdedigers van Napoli, waarna de Argentijn raak prikte. Het team van Gennaro Gattuso liet het er niet bij zitten en vocht voor wat het waard was. Aanvoerder Lorenzo Insigne was met een vrije trap nog dichtbij de aansluitingstreffer, maar hij raakte de lat. Ook de invalbeurt van Hirving Lozano bracht Napoli geen treffers op, waardoor Inter de drie punten meeneemt naar Milaan. Eerder op de dag won titelconcurrent Juventus met 4-0 van Cagliari en komt het net als koploper Inter op 45 punten uit 18 duels.