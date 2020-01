Maandag, 6 Januari 2020

Eredivisie-flop vertrekt al na drie competitieduels

Edinson Cavani is volgens de laatste geruchten akkoord met Atlético Madrid over een transfervrije overstap. Manchester United en Chelsea mengen zich desondanks op het laatste moment nog in de strijd om de spits van Paris Saint-Germain. (L’Équipe)

Atalanta is in gesprek met Robin Gosens en Marten de Roon. De onderhandelingen over nieuwe contracten voor de verdediger en middenvelder bevinden zich inmiddels in een vergevorderd stadium. (La Gazzetta dello Sport)

Pawel Cibicki gaat ADO Den Haag al na drie competitiewedstrijden achter zich laten. De van Leeds United gehuurde Zweedse spits staat in de belangstelling van een onbekende club uit de Engelse League One. (The Athletic) De van Leeds United gehuurde Zweedse spits staat in de belangstelling van een onbekende club uit de Engelse League One.

AC Milan verwacht binnen 24 tot 48 uur een definitief antwoord van Barcelona over de beschikbaarheid van Jean-Clair Todibo. Als i Rossoneri dan nog een duidelijkheid hebben, kijken zij verder naar defensieve versterkingen. (Sky Italia)

West Ham United en Middlesbrough hebben een akkoord bereikt over de overgang van Darren Randolph. The Hammers tellen vijf miljoen euro neer voor de sluitpost, die in 2017 de omgekeerde weg bewandelde. (The Sun)