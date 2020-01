‘Luka Modric staat open voor MLS en sprak al met geïnteresseerde club’

Luka Modric is mogelijk bezig aan zijn laatste seizoen in Europa. De middenvelder van Real Madrid staat in de nadrukkelijke belangstelling van DC United. De club uit de Major League Soccer zou zelfs al gesprokken hebben met het management van de Kroatische middenvelder, die op zijn beurt open zou staan voor een verhuizing naar de Verenigde Staten na dit seizoen. Na het vertrek van Wayne Rooney is DC United op zoek naar een grote naam om het middenveld te versterken.

Modric is bezig aan een wisselvallig seizoen met Real Madrid, waarin hij enige tijd aan de kant stond met een spierblessure. De 34-jarige middenvelder kwam in LaLiga pas tot acht basisplaatsen deze jaargang. Zijn contract in Madrid loopt na dit seizoen af en mogelijk stapt hij transfervrij over naar de club uit Washington, zo schrijft The Athletic. Hij is in beeld gekomen nu Rooney is vertrokken naar Derby County, terwijl ook het vertrek van Luciano Acosta moet worden opgevangen.

Mocht Modric voor een overstap naar de Major League Soccer kiezen, dan wordt hij de vierde speler met een Ballon d’Or op zak die voor de Amerikaanse competitie uitkomt. Eerder speelden Lothar Matthäus (New York MetroStars), Hristo Stoichkov (Chicago Fire) en Kaká (Orlando City) in de MLS. Na het vertrek van Rooney heeft DC United zich aanvallend versterkt met Ola Kamara, die overkomt van het Chinese Shenzhen FC. Kamara speelde eerder al voor LA Galaxy en Columbus Crew.