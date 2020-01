Tottenham Hotspur vindt geen bewijs voor aantijgingen van Rüdiger

Tottenham Hotspur heeft het uitgebreide onderzoek, dat in samenwerking met de politie werd uitgevoerd, naar de vermeende racistische geluiden aan het adres van Antonio Rüdiger afgerond. In een statement op de officiële website laten the Spurs weten dat er geen bewijs is gevonden voor de aantijgingen van de verdediger van Chelsea. De politie heeft om die reden het onderzoek naar de vermeende racistische geluiden gesloten.

Na de wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Chelsea (0-2) op 22 december ging het voornamelijk over de racistische geluiden aan het adres van Rüdiger, mede doordat hij dit tijdens de wedstrijd al liet blijken. “Het is echt triest om weer racisme te zien bij een voetbalwedstrijd, maar ik vind het erg belangrijk om erover te blijven praten met elkaar. Zo niet, dan wordt het over een paar dagen (zoals altijd) weer vergeten. Het is gewoon zo jammer dat racisme nog steeds bestaat in 2019. Wanneer stopt deze onzin?”, schreef Rüdiger op Twitter. Tottenham schrijft nu dat men met liplezers uitgebreid alle camerabeelden heeft teruggekeken.

Daarnaast zijn alle beelden en rapporten ook door de politie bekeken, maar men heeft geen bewijs gevonden voor de racistische geluiden aan het adres van Rüdiger. “We steunen Rüdiger in de actie die hij heeft ondernomen, maar wij of de politie hebben geen bewijs gevonden om zijn aantijgingen te kunnen bewijzen. Daarom zijn we niet in een positie om verdere actie te kunnen ondernemen”, zo schrijft Tottenham in een statement. Rüdiger en Chelsea-aanvoerder César Azpilicueta gaven tijdens de wedstrijd bij de scheidsrechter aan dat er sprake was van racisme.

“We zijn trots op ons werk tegen racisme en hanteren op het gebied van discriminatie een zero tolerance-beleid. Dat is de reden dat we zoveel tijd en moeite hebben gestoken in het onderzoek naar deze zaak. Als we iemand schuldig hadden bevonden, had deze een levenslang stadionverbod gekregen. Want we hebben in onze fanbase geen plaats voor zulke mensen”, benadrukt de Engelse club. Men belooft overigens een nieuw onderzoek in te stellen als er nieuwe informatie boven water komt.