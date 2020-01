Van Dijk schittert met twee landgenoten in FIFA Team of the Year

Er zijn drie Nederlandse spelers opgenomen in het FIFA Team of the Year, zo maakt EA Sports bekend in een video op sociale media. Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong maken deel uit van het beste team van het afgelopen jaar in het computerspel. De ratings van de spelers in het Team of the Year worden later wereldkundig gemaakt.

Liverpool is hofleverancier van het elftal, want de Champions League-winnaar levert naast Virgil van Dijk zijn ook doelman Alisson Becker, rechtsback Trent Alexander-Arnold, linksback Andrew Robertson en vleugelaanvaller Sadio Mané geselecteerd. Naast Alisson, Van Dijk, Alexander-Arnold en Robertson bestaat de defensie van het Team of the Year dus uit Juventus- en Oranje-verdediger De Ligt.

Op het middenveld is geen speler van Liverpool terug te vinden, maar wél een Nederlander. De Jong is op de middelste linie geposteerd met N’Golo Kanté van Chelsea en Kevin De Bruyne van Manchester City. Naast Mané bestaat de aanval uit Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain en Lionel Messi van Barcelona. De enigszins opvallende afwezige is Juventus-aanvaller Cristiano Ronaldo, die geen plaats heeft gekregen in het Team of the Year.