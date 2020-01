‘Daniele De Rossi zet ondanks doorlopend contract punt achter loopbaan’

Daniele De Rossi streek in juli van het afgelopen jaar neer bij Boca Juniors. Zijn avontuur in Argentinië lijkt echter van korte duur te zijn, aangezien Gianluca Di Marzio maandagmiddag meldt dat de middenvelder per direct een punt achter zijn loopbaan zet.

De doorgaans goed ingevoerde journalist van Sky Italia laat weten dat het nog tot aankomende zomer doorlopende contract van De Rossi met wederzijdse instemming zal worden verscheurd. De 36-jarige routinier kampt sinds zijn verhuizing naar Buenos Aires met aanhoudend blessureleed en kwam tot nu toe slechts zes keer in actie namens de Argentijnse grootmacht.

De verwachting is dat De Rossi terug zal keren bij AS Roma om daar aan de slag te gaan als trainer van het hoogste jeugdteam. De geboren Romein maakte in het verleden achttien jaar deel uit van de hoofdmacht van i Giallorossi en speelde in totaal 616 wedstrijden namens Roma. Met zijn club won De Rossi tweemaal de Coppa Italia en eenmaal de Supercoppa.

De 117-voudig international van Italië mocht namens zijn land wel een hoofdprijs in ontvangst nemen. De Rossi maakte in 2006 namelijk deel uit van de Italiaanse nationale ploeg die zich in Duitsland tot wereldkampioen wist te kronen. Nadat Gli Azzurri er niet in slaagden om zich te plaatsen voor het WK van 2018, zette hij een punt achter zijn interlandloopbaan.