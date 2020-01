Wolverhampton hanteert vraagprijs van honderd miljoen

Onder meer Bayern München en Borussia Dortmund willen toptalent Jude Bellingham inlijven. Birmingham City is er echter van overtuigd dat de jonge middenvelder geen vertrekwens heeft deze winter. (Daily Mirror)

Hull City is bereid te wachten met de verkoop van Jarrod Bowen tot komende zomer. De middenvelder wordt begeerd door onder andere West Ham United, Newcastle United en Aston Villa. (The Telegraph)