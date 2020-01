Yassin Ayoub en zomeraanwinst mogen vertrekken bij Feyenoord

Feyenoord reist maandag met een 26-koppige selectie af naar Marbella, waar de club een trainingskamp organiseert ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Middenvelders Yassin Ayoub en Liam Kelly zullen dan niet van de partij zijn. De Rotterdammers laten via de officiële kanalen weten dat de twee de ruimte krijgen om zich te oriënteren op het vinden van een nieuwe club waar zij meer aan spelen toe zullen komen.

Ayoub werd ruim een jaar geleden transfervrij overgenomen van FC Utrecht en de verwachtingen omtrent de middenvelder waren hooggespannen. In zijn eerste seizoen kwam hij echter niet verder dan zestien optredens in de Eredivisie als invaller en in de huidige voetbaljaargang is zijn rol nog beperkter. De 25-jarige Ayoub kwam, verspreid over 3 invalbeurten, slechts 44 minuten in actie in de Nederlandse competitie.

Kelly kwam afgelopen zomer op voorspraak van Jaap Stam naar De Kuip. De twee kenden elkaar nog van hun gezamenlijke periode bij Reading en Stam dacht met de 24-jarige Ier een goede versterking binnen te hebben gehaald. Kelly komt er bij Feyenoord echter niet aan te pas en kwam vooralsnog slechts eenmaal in actie in de Eredivisie.

In tegenstelling tot Ayoub en Kelly zijn de twee talenten Ramon Hendriks en Denzel Hall wel mee op trainingskamp. Trainer Dick Advocaat neemt ook de geblesseerden Rick Karsdorp, Ridgeciano Haps en Sven van Beek mee. Feyenoord speelt in Spanje twee oefenwedstrijden: woensdag tegen TSG Hoffenheim en zaterdag tegen Borussia Dortmund.

De volledige selectie van Feyenoord:

Doel: Kenneth Vermeer, Nick Marsman, Justin Bijlow, Elber Evora

Verdediging: Sven van Beek, Marcos Senesi, Ridgeciano Haps, Jan-Arie van der Heijden, George Johnston, Tyrell Malacia, Rick Karsdorp, Edgar Ié, Eric Botteghin, Lutsharel Geertruida, Ramon Hendriks, Denzel Hall

Middenveld: Leroy Fer, Renato Tapia, Orkun Kökcü, Jens Toornstra, Wouter Burger

Aanval: Luciano Narsingh, Nicolai Jørgensen, Steven Berghuis, Sam Larsson, Luis Sinisterra.