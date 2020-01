Neuer: ‘Het maakt mij helemaal niets uit dat hij naar Bayern komt’

De aanstaande komst van Alexander Nübel heeft geen invloed op de toekomst van Manuel Neuer bij Bayern München, zo laat laatstgenoemde maandag weten vanuit het trainingskamp van de Duitsers in Qatar. Neuer, die met de clubleiding van Bayern in gesprek is over verlenging van zijn tot medio 2021 lopende contract, zal er alles aan doen om zijn plaats onder de lat bij de regerend landskampioen te behouden.

"Het is een beslissing van de club met het oog op de komende jaren. Het is een goede doelman", doelt Neuer tegenover Kicker op de transfervrije overstap van Nübel van Schalke 04 naar Bayern van aankomende zomer. "Maar we hebben hier al goede keepers rondlopen. Sven Ulreich heeft het altijd goed gedaan als hij mij moest vervangen." De komst van Nübel bezorgt Neuer dus geen slapeloze nachten. "Het maakt mij helemaal niets uit dat hij naar Bayern komt."

Neuer, die de toekomstige concurrentiestrijd met Nübel niet meeneemt in zijn beslissing om al dan niet bij Bayern te blijven, wil wel graag een ding duidelijk maken richting de buitenwacht. De 33-jarige sluitpost is niet van plan om volgend seizoen zijn plaats af te staan in bepaalde duels van der Rekordmeister. "Ik ben atleet en professioneel en wil dus altijd spelen. Ik ben ambitieus en sta graag op het veld. Ik dien niet slechts als opvulling, ik ben een hoofdrolspeler die altijd wil spelen."

Bayern München creëert met nieuwe zet onrust in eigen gelederen

In de gesprekken met de leiding van Bayern over een nieuwe verbintenis brengt Neuer, sinds 2011 verbonden aan de club, wel enkele voorwaarden naar voren. "Natuurlijk komen die voorwaarden uit mijn koker", benadrukt de ervaren doelman van de nummer drie in de Bundesliga. "Ik heb daar bepaalde gedachten over, die ik overigens niet zal onthullen. Maar bij sommige zaken kun je wel een voorstelling maken, lijkt mij. Ik heb een aantal dingen aangestipt die voor mij heel belangrijk zijn", aldus Neuer, die op 19 januari tegen Hertha BSC de competitie hervat met Bayern.

BILD wist vorige week te melden dat Neuer vlak voor de Kerstdagen van technisch directeur Hasan Salihamidzic te horen heeft gekregen dat Nübel volgend seizoen minstens vijftien duels moet keepen. Neuer wil voornoemde details echter niet prijsgeven. "Wat er achter gesloten deuren is besproken maak ik niet openbaar. Ik zeg er niets over en iedereen moet daar zelf maar een mening over vormen." Aan de samenwerking met interim-trainer Hansi Flick zal het in ieder geval niet liggen. "Hij heeft het tot nu toe heel goed gedaan. De teamgeest en het moreel zijn dik in orde en ook de communicatie binnen het elftal verloopt voorspoedig."