Matthijs de Ligt moet ook na winterstop op de bank plaatsnemen

Matthijs de Ligt verschijnt maandagmiddag niet aan de aftrap als Juventus het opneemt tegen Cagliari. De verdediger ontbrak, mede vanwege fysieke klachten, al in de laatste wedstrijden voor de winterstop. In de eerste wedstrijd die La Vecchia Signora dit jaar speelt krijgt Merih Demiral opnieuw de voorkeur van trainer Maurizio Sarri. Hij vormt samen met Leonardo Bonucci het hart van de verdediging.

Sarri sprak zich zondag tijdens de persconferentie in de aanloop naar de wedstrijd uit over de situatie van De Ligt: “Vanwege een schouderprobleem en een spierblessure in zijn bovenbeen heeft hij een moeilijke periode achter de rug. Hij heeft ook veel gespeeld. Tegelijkertijd was Demiral goed in vorm, waardoor we de kans kregen om hem rust te gunnen. Het lijkt nu weer beter te gaan en we zullen voor morgen een knoop door moeten hakken.” De Oranje-international heeft nu dus opnieuw te horen gekregen dat hij op de bank moet beginnen.

Daar krijgt hij gezelschap van onder meer Gianluigi Buffon, Emre Can, Douglas Costa en Federico Bernardeschi. Gonzalo Higuaín, die in de maanden voor de onderbreking vaak in de basis stond, start eveneens op de bank. Sarri kiest voor een tweemansaanval bestaande uit Paulo Dybala en Cristiano Ronaldo. Aaron Ramsey zal dit duo ondersteunen als aanvallende middenvelder.

Juventus begint als gedeelde koploper van de Serie A aan het duel met Cagliari, aangezien Internazionale in de eerste seizoenshelft eveneens 42 punten bij elkaar heeft gespeeld. Lazio volgt de twee grootmachten op een achterstand van drie punten. Tegenstander Cagliari is de huidige nummer zes van de Italiaanse hoogste afdeling. Het eerste fluitsignaal in het Allianz Stadium zal om 15.00 uur klinken. Een aantal Serie A-ploegen komt op maandag in actie aangezien in Italië veel mensen vrij zijn vanwege Driekoningen.

Opstelling Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo

Opstelling Cagliari: Olsen; Cacciatore, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, João Pedro; Simeone