‘Raiola slaat ondanks woede-uitbarsting weer toe bij Manchester United’

Mino Raiola mag zich voortaan zaakwaarnemer van Jesse Lingard noemen, zo weet de Daily Mail maandag te melden. Volgens de krant is het in zee gaan met de middenvelder annex aanvaller van Manchester United onderdeel van een strategie van Raiola om meer Engelse spelers in zijn stal te krijgen. Naar verluidt zijn the Red Devils op de hoogte van de samenwerking tussen Lingard en de belangenbehartiger.

De overeenkomst tussen Lingard en Raiola is pikant te noemen, want laatstgenoemde veegde onlangs de vloer aan met de clubleiding van Manchester United. "Het probleem van Paul Pogba heet Manchester United. De club heeft geen enkele realiteitszin en geen enkele sportieve ambitie. Ik zou op dit moment geen enkele speler daarnaartoe brengen. Ze zouden zelfs Maradona, Pelé en Paolo Maldini verpesten. Paul heeft een club en een team nodig, zoals hij eerder bij Juventus had", zo liet Raiola optekenen in de Engelse media. De uitgesproken zaakwaarnemer bracht in de afgelopen jaren naast Pogba ook Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan and Romelu Lukaku naar Old Trafford. Het drietal speelt inmiddels niet meer voor Manchester United.

De Daily Mail weet verder te melden dat Manchester United recentelijk buiten Raiola om is bezig geweest met het aantrekken van Erling Braut Haaland. De Noorse aanvaller, die in de groepsfase van de Champions League furore maakte bij Red Bull Salzburg met acht doelpunten, koos uiteindelijk voor een meerjarig contract bij Borussia Dortmund. Volgens La Gazzetta dello Sport en Tuttosport hield Raiola uiteindelijk een bedrag van vijftien miljoen euro over aan de overgang van Haaland richting de Bundesliga.

Lingard heeft bij Manchester United een contract tot medio 2021, met de optie op een seizoen extra bij the Mancunians. Er breekt dus een belangrijke periode aan voor de 24-voudig international van Engeland, die onder bondscoach Gareth Southgate niet langer kan rekenen op een vaste plaats. Met Raiola aan zijn zijde zal in de komende periode wellicht meer duidelijkheid komen over diens toekomst bij Manchester United, waar zijn loopbaan in 2014 onder toenmalig manager Louis van Gaal gestalte kreeg.