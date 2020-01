Lewandowski looft Nederlanders: ‘Ik moest een traantje laten’

Robert Lewandowski heeft in zijn loopbaan veel topspelers meegemaakt. De 31-jarige spits van Bayern München stelde onlangs dat Sergio Ramos de beste verdediger is geweest waar hij tegen heeft gespeeld. Bij Prawda Futbolu herhaalt Lewandowski dat hij veel bewondering heeft voor de twee jaar oudere verdediger van Real Madrid.

"Naast zijn overduidelijke defensieve kwaliteiten geniet ik ook van de invloed die hij heeft op zijn ploeggenoten. Hij is een echte leider op het veld. Je kan aan zijn lichaamstaal zien dat hij iedere minuut de defensie van Real blijft aansturen. Zowel als speler en als persoonlijkheid is hij een van de besten. Ik geniet ervan als ik tegenover hem sta", aldus Lewandowski, die ook lovend is over Virgil van Dijk.

De Pools international ziet dat Van Dijk sinds zijn komst bij Liverpool in januari 2018 de grootmacht verder heeft geholpen. "Hij vulde een gat op bij Liverpool. Ze hadden een heel stevige muur in de verdediging vorig seizoen, waardoor ze zich ook meer konden focussen op het aanvallende gedeelte. Iedere ploeg moet kunnen bouwen op de defensie en hij gaf hen in defensief opzicht het vertrouwen dat ze nodig hadden."

Naast Van Dijk krijgt ook de inmiddels gestopte Arjen Robben complimenten van Lewandowski. De spits erkent dat Robben hem in eerste instantie op zijn zenuwen werkte. "Ja, natuurlijk. Maar uiteindelijk ben ik als speler enorm gegroeid dankzij hem. Zijn arbeidsethos en instelling in de training is bewonderenswaardig, je kan er veel van leren."

"Het is geen toeval dat, iedere keer als hij naar binnenkwam, hij elf van de tien keer scoorde. Iedereen wist wat hij ging doen en toch was hij niet te stoppen. Geweldige speler, geweldige naam, een Bayern-legende", zegt Lewandowski, die moeite had met de afscheidswedstrijd van Robben. "Ik moest een traantje laten. Toen ik hen (Robben, Frank Ribéry, Rafinha, red.) op de bank zag tijdens de warming-up, moest ik even stoppen en reflecteren. Het was een emotioneel moment."

"Ik had een andere connectie met Ribéry. Hij was erg warm, vriendelijk, een spontane gast. Robben was serieuzer, met honderd procent focus op werken en trainen. Ribéry was iemand die je erg steunde en waar je ook mee kon lachen. Hij en Rafinha waren echte grappenmakers. Sommige grappen die ze hebben uitgehaald kan ik maar beter niet vertellen in dit interview. Misschien later ooit", lacht Lewandowski.