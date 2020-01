‘FC Utrecht is overtuigd en en wil slag slaan bij Bayern München’

FC Utrecht wil Derrick Köhn graag op korte termijn aan de selectie toevoegen, zo meldt ELF Voetbal maandagochtend. De huidige nummer zeven van de Eredivisie is momenteel in onderhandeling inzake de twintigjarige linkervleugelverdediger, die nog tot komende zomer onder contract staat bij Bayern München.

Het contract van Köhn loopt af, waardoor hij komende zomer transfervrij in te lijven is. De Domstedelingen hopen echter dat de verdediger deze winter al naar de Eredivisionist verkast. Afgelopen zomer stond Köhn naar verluidt in de belangstelling van sc Heerenveen en Willem II. De Tilburgers brachten zelfs een bod uit, maar Bayern weigerde.

Bayern wilde de linksback destijds nog niet kwijt, maar nu lijkt de bereidwilligheid bij de Duitse grootmacht groter, zo klinkt het. De Duits jeugdinternational heeft dit seizoen dertien duels gespeeld voor het tweede elftal van Bayern. In de vorige voetbaljaargang speelde de ex-jeugdspeler van Hamburger SV dertig wedstrijden voor Der Rekordmeister.