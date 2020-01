AZ verkoopt Björn Johnsen en ontvangt bescheiden bedrag

Björn Johnsen is geen speler meer van AZ. De Noorse spits, die afgelopen halfjaar op huurbasis actief was voor Rosenborg BK, verkast van de Alkmaarders naar Zuid-Korea, waar hij een lucratief contract heeft getekend bij Ulsan Hyundai. Volgens Voetbal International ontvangt AZ ongeveer een miljoen euro voor de aanvaller.

Johnsen zou deze maand terugkeren bij AZ, maar dat gaat vanwege de transfer richting Ulsan Hyundai dus niet meer door. De aanvaller en diens zaakwaarnemer Bas Koegler van Players United waren speciaal naar Zuid-Korea gevlogen om het meerjarige contract aldaar rond te maken. Bij de kampioen van de K-League wordt Johnsen ploeggenoot van Dave Bulthuis, die in Nederland voor FC Utrecht en sc Heerenveen speelde.

De Noorse aanvaller, die bij AZ nog een contract had tot medio 2022, kwam in 2017 in de Eredivisie terecht. ADO Den Haag nam de boomlange spits destijds over van het Schotse Heart of Midlothian. In zijn enige seizoen in dienst van ADO kwam Johnsen tot het fraaie aantal van negentien doelpunten in competitieverband. Er ontstond veel interesse voor hem, met AZ dat in 2018 uiteindelijk aan het langste eind trok. De Alkmaarders legden circa twee miljoen euro neer voor de transfer.

Johnsen wist bij AZ echter nooit een vaste plaats te veroveren in de aanvalslinie. Hij kwam tot slechts 7 doelpunten in 26 wedstrijden. Afgelopen zomer werd de aanvaller in de Engelse media al gelinkt aan Nottingham Forest en Barnsley, al bleef een verhuizing richting Engeland uit. AZ verhuurde de in de Verenigde Staten geboren spits later aan Rosenborg, dat in de groepsfase van de Europa League tegenover PSV stond. Een halfjaar later vertrekt Johnsen dus voor een lucratief contract naar Zuid-Korea.