Ajax met omweg naar Qatar vanwege politieke spanningen in Golfregio

De trainingskampen van Ajax en PSV in Qatar hebben nogal wat voeten in de aarde. De Amsterdamse club vlogen zelfs met een charter richting het Midden-Oosten, zo meldt De Telegraaf maandagochtend. Vanwege de gespannen politiek situatie in Iran werd gekozen om het luchtruim aldaar te mijden. De selectie van Ajax moest vanwege de grote afstand een tussenstop maken in Cyprus.

Zowel Ajax als PSV informeerde recentelijk bij het Ministerie van Buitenlandse zaken of het nog wel verstandig was om het trainingskamp in Qatar doorgang te laten vinden. Er waren namelijk twijfels ontstaan vanwege de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani tijdens een drone-aanval door het leger van de Verenigde Staten en de daaropvolgende spanningen in de Golfregio. Beide topclubs kregen vervolgens te horen dat er zonder problemen naar Doha kon worden afgereisd, daar er geen verhoogd risico was. PSV reisde met een lijnvlucht naar Qatar.

Bruma is vandaag aangesloten bij PSV en traint mee. pic.twitter.com/1O2LDCf3AS — Rik Elfrink (@RikElfrink) January 6, 2020

De selectie van PSV heeft zijn intrek genomen in The Torch, een vijfsterrenhotel in Doha. De gigantische wolkenkrabber is het hoogste hotel in de hoofstad van Qatar en wordt in de volksmond ook vaak Aspire Tower genoemd. De nationale ploeg van de Verenigde Staten zou tijdens het trainingskamp in Qatar ook gebruik maken van dit luxe onderkomen. Vanwege de politieke situatie in Iran werd er echter een streep gezet door de plannen. Team USA zoekt nu op eigen bodem naar een geschikte locatie.

Armindo Bruma is inmiddels aangesloten bij de selectie van PSV in Doha, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De aanvaller stond ook gelijk op het trainingsveld van de Eindhovense club. Bruma zou eigenlijk zaterdag al afreizen richting Qatar, maar vanwege een verlopen paspoort moest de Portugees achterblijven op Schiphol. PSV heeft achter de schermen voor nieuwe documenten gezorgd, waardoor hij alsnog in het vliegtuig richting Qatar kon stappen.