The Athletic: Wijnaldum kan Liverpool komende zomer verlaten

Georginio Wijnaldum maakt deze zomer mogelijk een transfer, zo meldt The Athletic maandag. De 29-jarige middenvelder ligt nog tot medio 2021 vast bij Liverpool en heeft het naar zijn zin bij de Engelse grootmacht, maar een transfer is naar verluidt zeker niet uitgesloten. Er is volgens de berichtgeving belangstelling uit Italië en Spanje voor Wijnaldum.

David Ornstein, voorheen journalist bij de BBC en tegenwoordig werkzaam bij The Athletic, schrijft dat de meeste spelers van Liverpool langdurig vastliggen, behalve Wijnaldum. De gerespecteerde verslaggever geeft aan dat drie scenario's mogelijk zijn: een contractverlenging, een transfervrij vertrek in 2021 of een verkoop komende zomer bij een goede aanbieding.

Klopp: 'Minamino is precies de speler waar we op hoopten'

Een snel vertrek van Wijnaldum bij Liverpool lijkt echter niet in lijn der verwachting te liggen, aangezien club en speler blij met elkaar zijn. Ornstein schrijft ook dat een verkoop deze zomer het minst voor de hand ligt voor Liverpool. De Engelse grootmacht heeft liever dat Wijnaldum zijn contract verlengt óf dat hij transfervrij de club verlaat medio 2021.

Wijnaldum speelt sinds de zomer van 2016 voor Liverpool, nadat de club 27,5 miljoen euro had overgemaakt aan Newcastle United. De Oranje-international kwam tot op heden tot 166 wedstrijden voor the Reds, waarin hij 16 goals en 16 assists produceerde. Wijnaldum heeft met de huidige koploper van de Premier League enkele prijzen gepakt, waaronder de Champions League afgelopen seizoen.