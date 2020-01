Klopp had geen respect: ‘Hij stak zijn tong uit en zette me voor gek’

Antonio Mohamed zal niet snel vrienden worden met Jürgen Klopp. De trainer van CF Monterrey stond in december in de halve finale van het WK voor clubteams met zijn ploeg tegenover het Liverpool van de manager en kwam in aanvaring met de Duitser. "Klopp had geen respect voor mij", stelt Mohamed vast.

De trainer van onder anderen Vincent Janssen geeft in gesprek met Enganche aan dat Klopp continu bij de arbitrage zeurde om een gele kaart voor de tegenstander. "Hij bleef maar vragen om een gele kaart omdat wij zogenaamd steeds een overtreding maakten op Mohamed Salah", aldus Mohamed, die vervolgens hetzelfde trucje toepaste.

Klopp offering out the Monterrey Manager for piping up trying to get Gomez sent off.



Is right , Boss pic.twitter.com/6cr9vlOZ1Y — Joe S (@KnowingLfc) December 18, 2019

"Toen ik vroeg om een gele kaart voor een speler van Liverpool, stak hij echter zijn tong uit en zette hij me voor gek", aldus de coach van Monterrey, die zich verbaasde over het gedrag van zijn vakcollega. "Toen ik dat zag, moest ik eerst vooral lachen. Daarna werd ik toch boos en ging ik tegen hem in. Toen kwam mijn afkomst bovendrijven en verloor ik alle elegantie en rust."

"Ik werd gek, omdat ik het gevoel kreeg dat hij me naar beneden wilde halen. Ik weet niet of ik slecht reageerde, maar het kwam bij mij gewoon opborrelen", aldus Mohamed, die met zijn club de halve finale verloor van Liverpool. De Engelse grootmacht won met 1-2 en pakte even later de wereldtitel door in de finale Flamengo met 1-0 te verslaan.