AD: Overmars heeft verschillende transferlijstjes klaarliggen bij Ajax

Ajax begeeft zich in deze transferperiode wellicht op de transfermarkt. Volgens het Algemeen Dagblad heeft directeur voetbalzaken Marc Overmars 'flink wat lijstjes' klaarliggen wat betreft het aantrekken van nieuwe spelers. Overmars houdt met name de situatie rondom Daley Blind in de gaten. De multifunctionele verdediger is vanwege een hartspierontsteking voorlopig uit de roulatie bij de koploper in de Eredivisie.

Bovengenoemde krant meldt dat Ajax al informatie heeft ingewonnen bij het management van Jan Vertonghen, die tussen 2006 en 2012 ook al voor de Amsterdamse club uitkwam. Er wordt echter ook gemeld dat een terugkeer van de 32-jarige verdediger van Tottenham Hotspur 'nog ver weg' is. De Telegraaf wist vrijdag al te melden dat Overmars heeft gesproken met Tom de Mul, de zaakwaarnemer van Vertonghen. Laatstgenoemde zou openstaan voor een terugkeer in de Johan Cruijff ArenA. Het salaris van de eveneens aan Napoli gelinkte mandekker zou echter een struikelbok vormen. Vertonghen beschikt over een aflopend contract bij the Spurs, waardoor een tussentijdse transfer niet onmogelijk lijkt.

Overmars kijkt ook voor de andere linies naar eventuele aankopen, zeker nu aanvallers David Neres en Quincy Promes herstellen van uiteenlopende blessures. De verwachting is evenwel dat Promes op korte termijn weer aansluit bij de selectie van trainer Erik ten Hag. De signalen rondom Neres, in november geopereerd aan zijn knie, zijn ook positief. Zijn rentree bij Ajax laat normaal gesproken echter langer op zich wachten. Volgens het Algemeen Dagblad hangt het hersteltraject van het duo nauw samen met de positie van Ajax op de winterse transfermarkt.

Ajax wil aan de andere kant geen spelers van de hand doen in deze transferwindow. Met name het verkopen van sleutelspelers is onbespreekbaar voor Overmars. Donny van de Beek is in de afgelopen periode regelmatig gelinkt aan Real Madrid, al bleef een akkoord met de Koninklijke in alle gevallen uit. Hakim Ziyech is al in verband gebracht met een reeks aan Europese topclubs. Vorige week verschenen berichten in de Engelse media dat Arsenal vijftig miljoen euro zou overhebben voor de spelmaker. Het ligt echter in de lijn der verwachtingen dat Ziyech pas na afloop van dit seizoen een beslissing neemt over zijn toekomst.