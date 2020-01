Kritiek uit eigen gelederen van PSV over keuze voor Qatar

Daniel Schwaab is niet louter positief over het trainingskamp van PSV in Qatar. Hoewel de verdediger blij is met de faciliteiten in het land in het Midden-Oosten, had de routinier toch een ander land gekozen als locatie voor de voorbereiding op de tweede seizoenshelft, zo geeft hij aan in een interview met De Telegraaf.

"Het veld is super en alle faciliteiten zijn heel goed. Maar het zijn wel lange vluchten voor een kamp van een week, waardoor je twee hele reisdagen verliest, en gezien de mensenrechtensituatie weet ik niet of je hier naar toe moet gaan", aldus Schwaab, die onder meer wijst op de berichten dat er al veel doden zijn gevallen bij de bouw van stadions voor het WK van 2022.

"Ik kijk kritisch naar de manier waarop hier wordt omgegaan met arbeiders en mensen. Als ik zelf de verantwoordelijke zou zijn, had ik voor Spanje of Portugal gekozen", aldus Schwaab. De stopper erkent dat PSV zware maanden achter de rug heeft. Hij geeft aan dat de Eindhovenaren in een negatieve spiraal waren terechtgekomen na de verloren wedstrijden tegen FC Utrecht en AZ.

Mark van Bommel moest vanwege de slechte resultaten wijken. "Ik heb het als een persoonlijke nederlaag ervaren, dat het niet gelukt is om er een succes van te maken. Ik heb altijd een goede relatie met de trainer gehad. Hij heeft ons goed neergezet, er was een goed plan en toch heeft het niet gewerkt", zegt de Duitser, die aangeeft dat de aanstelling van Ernest Faber wel wat heeft veranderd.

"Het belangrijkste is dat iedereen weer op nul begint. Iedereen moet zich weer bewijzen en krijgt ook weer nieuwe kansen. Het verleden is het verleden. Dat slepen we niet meer mee. (...) Als er bij te veel spelers in het hoofd zit dat het slecht is, dan krijg je steeds meer negativiteit. Dan wordt er niet meer positief gecoacht, maar na een fout alleen maar gezegd dat iemand slecht is. Dat helpt het team niet. Te veel spelers zijn alleen met zichzelf bezig geweest en niet met het team", stelt Schwaab.