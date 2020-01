‘Veldwijk slaat trainingskamp Sparta over voor buitenlands avontuur’

Lars Veldwijk staat voor een avontuur in de Zuid-Koreaanse competitie. Naver Sports, de grootste sportwebsite van het land, meldt namelijk in de nacht van zondag op maandag dat de 28-jarige aanvaller zijn loopbaan vervolgt bij Jeonbuk Hyundai FC. De regerend landskampioen heeft het nieuws over de overgang echter nog niet bevestigd. Veldwijk beschikt bij Sparta Rotterdam over een aflopend contract.

RTV Rijnmond wist zondag nog te melden dat Veldwijk niet meeging op het trainingskamp van Sparta in Spanje vanwege privé-omstandigheden. Blijkbaar is de boomlange spits bezig met een transfer richting Zuid-Korea. Het is niet de eerste keer dat de Noord-Hollander in verband wordt gebracht met een Aziatisch avontuur. FOX Sports meldde in februari vorig jaar dat er belangstelling was uit Japan en Zuid-Korea, zonder dat daar een transfer uit voortkwam.

Veldwijk is bezig aan zijn tweede seizoen bij Sparta, al kan hij onder trainer Henk Fraser niet rekenen op een vaste plaats. De kopsterke aanvaller had in de voorbije jaargang een belangrijk aandeel in de promotie van de club naar de Eredivisie. Het leek erop dat hij afgelopen zomer een transfer zou maken, maar in plaats daarvan tekende Veldwijk een nieuw eenjarig contract op Het Kasteel. De international van Zuid-Afrika, met 29 doelpunten in 56 duels namens Sparta, speelde eerder in het buitenland voor Nottingham Forest, KV Kortrijk en Aalesunds FK.