RKC komt met verrassend bericht: begeerde Spierings staat voor transfer

Stijn Spierings gaat niet mee op het trainingskamp van RKC Waalwijk naar Portugal. De hekkensluiter van de Eredivisie meldt maandagochtend via de officiële kanalen dat de middenvelder niet op het vliegtuig stapt. Spierings krijgt volgens de club de ruimte 'om onderhandelingen van een eventuele transfer in Nederland voort te zetten'.

"De afgelopen periode hebben we meerdere gesprekken met Stijn gevoerd om hem te overtuigen het seizoen bij RKC af te maken", laat algemeen directeur Frank van Mosselveld weten op de clubsite. "Stijn heeft echter aangegeven nu graag een volgende stap in zijn carrière te willen maken. Er is concrete belangstelling van meerdere clubs en het leek ons dan ook onverstandig om Stijn mee te nemen ter voorbereiding op de cruciale wedstrijden die voor de deur staan."

'In afwachting van een eventueel akkoord zal Stijn een individueel programma volgen in Waalwijk en reist de selectie zonder hem naar Portugal', zo geeft de Eredivisionist aan. De mededeling van RKC komt als een verrassing, daar de club zondag nog meldde dat Spierings gewoon met de rest van de selectie zou afreizen naar Portugal. De 23-jarige middenvelder ligt tot komende zomer vast bij RKC.