Beschimpte Van Bronckhorst vol onbegrip over negatieve tendens

Giovanni van Bronckhorst werd afgelopen weekend aangesteld als trainer van Guangzhou R&F. De coach verbaast zich over de verhalen dat hij als ex-Feyenoorder in zee gaat met een club die verbonden is aan Ajax. "De mensen hebben totaal verkeerde informatie gekregen in Nederland", zegt Van Bronckhorst in gesprek met De Telegraaf.

"Ik werk bij Guangzhou R&F in het zuiden van China. In het binnenland heeft deze club een opleiding. Dat is een afstand zo groot als van Amsterdam naar Parijs. Het is meer dan een uur vliegen", benadrukt de oud-international. "Bij die opleiding willen ze kennis opdoen en die halen ze dan bij Ajax, omdat die club in hun ogen garant staat voor opleiden volgens een Nederlandse manier."

"Ze hopen over een paar jaar spelers uit die opleiding naar hun eigen club te kunnen halen", vervolgt Van Bronckhorst, die volgens de krant op social media werd beschimpt vanwege de stap. De oefenmeester benadrukt echter dat hij op geen enkele manier te maken heeft met Amsterdamse club of met een mogelijke samenwerking. "Ik begrijp de commotie niet."

Van Bronckhorst was de laatste tijd werkzaam bij de City Football Group in Manchester, waar zijn contract op 31 december afliep. "Ik heb in goed overleg met de City Group een keuze gemaakt. Ze wisten al van de interesse uit China af. Maar we zijn op een heel goede manier uit elkaar gegaan. De City Group is heel goed voor mij geweest. Ik heb veel geleerd van de manier van werken."

De coach zegt veel nieuwe ervaringen te hebben opgedaan binnen de organisatie. "Ik heb me daar zeer welkom gevoeld. Dat voel je niet zomaar. Wie weet kruisen onze paden in de toekomst weer", aldus Van Bronckhorst, die onder de indruk was van het project. "Het is goed om in zo'n organisatie te kunnen kijken hoe het werkt bij al die clubs. Tegelijkertijd was die grote City Football Group heel warm en open voor mij. Maar in dit avontuur in China heb ik ook weer heel veel zin."