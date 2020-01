Ajax-scout Olsen houdt nauw contact met Eriksen: ‘Gezegd dat Ajax er altijd is'

Christan Eriksen denkt op termijn aan een terugkeer bij Ajax, zo bevestigt scout John Steen Olsen van de club. De aanvallende middenvelder van Tottenham Hotspur beschikt over een aflopend contract en is op weg naar een transfer, maar zal nog niet direct terugkeren naar Amsterdam, zo stelt de Deense scout in een podcast op de website van Ajax.

"Hij heeft problemen bij zijn club, hij zit veel op de bank", zegt Olsen over de situatie van Eriksen bij Tottenham. "Ik heb hem gebeld en gezegd: 'Je weet dat Ajax er altijd voor je is.' Hij zei dat hij graag wil, maar pas als hij iets ouder is." Eriksen wordt de laatste dagen nadrukkelijk in verband gebracht met Internazionale, dat volgens diverse media 20 tot 25 miljoen euro gaat betalen voor de spelmaker.

Olsen herinnert zich nog goed wanneer hij Eriksen voor het eerst zag spelen. "Hij was toen zestien jaar en was fantastisch", zegt Olsen, die vervolgens aan de slag ging om het talent naar Ajax te brengen. "Ik heb gebeld en een brief geschreven naar zijn familie. Maar daar hoorde ik niks van. We waren bang dat hij niet zou komen. Danny Blind en ik hebben zijn familie toen naar Amsterdam gehaald. We hebben ze fantastisch begroet, met een etentje en dergelijke." In 2008 kwam Eriksen naar Ajax, waar hij in 2013 werd weggehaald door Tottenham.

Olsen geldt al jarenlang als zeer gewaardeerde scout binnen Ajax. De oud-voetballer, die eerder ook Kasper Dolberg en Viktor Fischer scoutte, staat in nauw contact met directeur voetbalzaken Marc Overmars en hoofd scouting Henk Veldmate. "Ik kijk altijd eerst zelf vaak naar een speler. Af en toe bel ik Marc of Henk op en dan zeg ik: 'Je moet even komen kijken.' Dan bel ik de club van de speler. Die werken wel mee, want ze moeten spelers verkopen in Denemarken, ze hebben niet zoveel geld. En iemand als Christian Eriksen moet je ook niet in Denemarken houden."