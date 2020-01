PSG walst met nieuwe parel Adil Aouchiche over zesdeklasser heen

Paris Saint-Germain heeft zondagavond zoals verwacht moeiteloos de volgende ronde van de Coupe de France behaald. De grootmacht vond tegen de nietige zesdeklasser ESA Linas-Montlhery met voornamelijk de B-keus eenvoudig het net: 0-6. De zeventienjarige Adil Aouchiche gaf met de fraaie openingstreffer zijn visitekaartje af aan trainer Thomas Tuchel. Sterspelers Neymar en Kylian Mbappé zaten overigens niet in de wedstrijdselectie en kregen rust.

Een half uur lang slaagde Linas-Montlhery erin om PSG het scoren te beletten, maar in de dertigste minuut was het raak. Aouchiche ontving de bal in de zestien van Colin Dagba, waarna de nummer tien met een fraaie kapbeweging de verdediging van de tegenstander op het verkeerde been zette en scoorde: 0-1. In de slotfase kreeg Linas-Montlhery een uitgelezen kans op de gelijkmaker, maar Idrissa Kanouté miste vanaf elf meter. Een combinatie tussen Julian Draxler en Edinson Cavani leidde enkele minuten later tot de 0-2, gemaakt door laatstgenoemde.

Ook na rust leverde de tandem Draxler-Cavani een doelpunt van Paris Saint-Germain op. De Duitser onderschepte de bal in de zestigste minuut in de zestien en bood Cavani een niet te missen intikker: 0-3. Pablo Sarabia tekende op aangeven van Cavani drie minuten later voor de simpele 0-4. De van Sevilla overgenomen middenvelder zette met een verwoestende uithaal van buiten de zestien ook de 0-5 op het scorebord. Het werd nog erger voor de zesdedivisionist: invaller Maxim Choupo-Moting liep vlak voor tijd van dichtbij de 0-6 binnen, nadat doelman Ali Lutumba de bal niet klemvast wist te houden.