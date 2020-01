Jorge Sousa geeft brandweerman standje na bizarre actie in Portugese topper

FC Porto wist de topper in de Portugese competitie met Sporting Portugal zondagavond in zijn voordeel te beslissen. Dankzij doelpunten van Moussa Marega en Tiquinho Soares zegevierde het elftal van trainer Sérgio Conceição uiteindelijk met 1-2, waardoor Porto mag blijven dromen van de landstitel. De wedstrijd in het Estádio José Alvalade werd aan het begin van de tweede helft vanwege een merkwaardige reden kort onderbroken.

Nadat er halverwege een 1-1 stand op het scorebord stond, begon Sporting Portugal aanvallend aan het tweede bedrijf. Via Luciano Vietto kreeg de thuisploeg vrijwel onmiddellijk na de onderbreking een uitstekende kans op de 2-1, maar het schot van de vleugelaanvaller belandde op de buitenkant van de paal. De bal stuiterde via het aluminium terug het veld in, maar op dat moment besloot een aanwezige brandweerman in het stadion het veld te betreden.

Vlak voordat Vietto zijn schot afloste, was er namelijk een stuk vuurwerk op het veld gegooid. De brandweerman twijfelde geen moment en besloot op eigen initiatief het veld op te lopen, teneinde het vuurwerk te verwijderen. Op dat moment had de bal de zijlijn echter nog niet gepasseerd en was het spel nog gaande. Zijn goedbedoelde actie kwam de brandweerman te staan op een standje van scheidsrechter Jorge Sousa, die het duel daarvoor kort onderbrak.

Sporting Portugal had op het moment dat de brandweerman alle aandacht op zich vestigde de overhand, maar ging uiteindelijk toch onderuit op het eigen veld. Een doelpunt van Tiquinho Soares zeventien minuten voor tijd maakte het verschil tussen beide grootmachten. Porto blijft door de overwinning in het spoor van koploper Benfica: het verschil op de ranglijst tussen de twee aartsrivalen bedraagt na vijftien speelrondes vier punten. Sporting lijkt met slechts 26 punten uit 15 duels definitief afgehaakt in de titelrace: de ploeg van trainer Silas heeft nu 16 punten minder dan Benfica.