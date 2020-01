‘Lopetegui uit onvrede over Luuk de Jong en wil doelpunten halen bij Benfica’

Sevilla onderzoekt de mogelijkheden om nog deze maand een spits aan zijn selectie toe te voegen, zo schrijft Mundo Deportivo zondagavond. Trainer Julen Lopetegui zou ondanks de vele opties voorin ontevreden zijn over de doelpuntenproductie van zijn elftal en heeft zijn pijlen naar verluidt gericht op Raúl de Tomás van Benfica.

De Tomás kwam afgelopen zomer voor twintig miljoen euro naar Benfica, dat de spits overnam van Real Madrid. De Spanjaard heeft in Portugal echter niet aan de verwachtingen kunnen voldoen en wist nog geen enkel competitiedoelpunt voor Benfica te produceren. Zaakwaarnemer Jorge Mendes heeft daarom de opdracht gekregen om een nieuwe club te vinden voor De Tomás, zo klinkt het.

Trainer Lopetegui van Sevilla zag in de zomer met Wissam Ben Yedder en Pablo Sarabia gekende doelpuntenmakers vertrekken. De oefenmeester beschikt met Luuk de Jong, Javier Chicharito Hernández, Munas Dabbur en Munir El Haddadi over diverse opties voor de spitspositie, maar heeft de ideale invulling nog altijd niet gevonden. De Jong, die een half jaar geleden overkwam van PSV, wist tot nu toe slechts twee keer te scoren in LaLiga en zit regelmatig op de bank.

Lopetegui zou daarom zijn oog hebben laten vallen op De Tomás, die de afgelopen twee seizoenen een ijzersterke indruk achterliet op huurbasis bij Rayo Vallecano. De aanvaller, die uitgeleend werd door Real Madrid, kwam vorige jaargang in 33 LaLiga-duels tot 14 doelpunten. Een jaar eerder wist De Tomás, toen Rayo Vallecano nog op het tweede Spaanse niveau speelde, 24 keer het net te vinden in competitieverband.