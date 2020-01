De Gelderlander: Oussama Darfalou kan transfer maken binnen Eredivisie

VVV-Venlo wil Oussama Darfalou uit zijn sportieve lijden bij Vitesse verlossen. De Gelderlander weet zondagavond namelijk te melden dat de Limburgse club de 26-jarige centrumspits voor de rest van het seizoen hoopt te kunnen huren van de Arnhemmers.

Darfalou beleeft vooralsnog een moeizaam seizoen bij Vitesse. De Algerijnse aanvaller zat tot dusver in de Eredivisie telkens bij de wedstrijdselectie van de Arnhemse club, maar mocht nog geen enkele keer in de basis beginnen. Halverwege het seizoen staat de teller in de Eredivisie voor Darfalou pas op 56 speelminuten, verdeeld over zes invalbeurten.

De spits wist dit seizoen nog niet te scoren in competitieverband, maar maakte al wel twee doelpunten in de TOTO KNVB Beker. In de vorige voetbaljaargang was Darfalou, die in de zomer van 2018 transfervrij werd opgepikt bij het Algerijnse USM Algier, in 25 competitieoptredens voor Vitesse goed voor 7 treffers. Door de terugkeer van Tim Matavz is hij echter weer op een zijspoor beland in Arnhem.

VVV hoopt nu te kunnen profiteren van de tamelijk uitzichtloze situatie van Darfalou bij Vitesse. De huidige nummer zeventien van de ranglijst wist dit seizoen in achttien competitiewedstrijden pas zeventien doelpunten te maken en is daarmee de minst scorende ploeg tot dusver in de Eredivisie. Volgens de Gelderlander wil VVV Darfalou voor de tweede seizoenshelft graag huren van Vitesse.