Liverpool schakelt aartsrivaal uit dankzij wonderschot van Curtis Jones

Liverpool heeft zondagavond ten koste van Everton de volgende ronde van de FA Cup bereikt. De B-keus van the Reds had het in de eerste helft moeilijk tegen de aartsrivaal, die bij diverse grote kansen op doelman Adrián stuitten. In de 71ste minuut besliste de achttienjarige Curtis Jones de wedstrijd met een absolute wereldgoal: 1-0. Het was de eerste treffer van Jones in dienst van Liverpool.

Manager Jürgen Klopp van Liverpool besloot om bijna al zijn vaste waarden te sparen en met een B-team aan te treden. Ten opzichte van de laatste Premier League-wedstrijd speelden alleen James Milner en Joe Gomez en zo ontstond ruimte in de basis voor jongelingen als Curtis Jones en Harvey Elliott. Ook maakte de van Red Bull Salzburg overgenomen Takumi Minamino zijn debuut, terwijl de Nederlandse rechtsback Ki-Jana Hoever het hele duel op de bank bleef bij the Reds.

Al in de zesde minuut bracht Liverpool-keeper Adrián prachtig redding op een volley van Dominic Calvert-Lewin. Binnen het kwartier volgde de tweede grote kans voor Everton. De kopbal van de volledig vrije Mason Holgate ging echter recht op Adrián af. Na een klein half uur redde de Spaanse goalie knap op een inzet van Richarlison. Vlak voor rust kreeg Liverpool zijn eerste grote kans van de wedstrijd, met opnieuw een hoofdrol voor een doelman: Jordan Pickford van Everton hield de poging van Divock Origi fraai uit het doel.

De tweede helft begon beduidend minder spectaculair. Kansen voor beide ploegen bleven lange tijd uit, totdat Curtis Jones de Liverpool-fans op Anfield in de 71ste minuut in vervoering bracht. De jonge aanvallende middenvelder ontving de bal op de rand van de zestien en vond met een werkelijk schitterende curve precies de verre kruising: 1-0. Na het wonderdoelpunt probeerde Everton nog aan te zetten, maar Liverpool bleef vrij moeiteloos op de been.