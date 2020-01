Voetbal International: PSV in wachtkamer na positief signaal van AC Milan

Ricardo Rodriguez is door AC Milan niet opgenomen in de wedstrijdselectie voor het competitieduel met Sampdoria van maandagmiddag, zo weet Voetbal International. De Zwitserse linksback hoopt in januari een transfer te kunnen maken om zodoende een basisplaats op het aanstaande EK af te dwingen. PSV zit nog altijd op het vinkentouw, zo meldt het magazine.

PSV wordt al enige tijd in verband gebracht met Rodriguez. De Eindhovenaren zijn niet tevreden over de bezetting van de linksbackpositie en zouden de 27-jarige vleugelverdediger graag van Milan willen overnemen. Of dat haalbaar is, hangt volgens VI af van de voorwaarden die i Rossoneri gaan stellen. Eerder repten Italiaanse media over een vraagprijs van tien miljoen euro.

Of dat daadwerkelijk de transfersom is die op tafel moet komen voor Rodriguez, bespreekt diens zaakwaarnemer Gianluca Di Domenico momenteel met de leiding van AC Milan. De belangenbehartiger zou daarnaast in nauw contact staan met PSV, dat mogelijk op korte termijn een bod gaat uitbrengen. Ook Watford, Fenerbahçe en Napoli worden genoemd als mogelijke nieuwe werkgever van Rodriguez.

Rodriguez speelt sinds 2017 voor AC Milan, dat tweeënhalf jaar geleden vijftien miljoen euro overmaakte naar VfL Wolfsburg voor de vleugelverdediger. In zijn eerste twee jaar in Milaan was de Zwitser een vaste waarde in Milaan, maar dit seizoen verdween hij mede door de komt van Theo Hernández naar de reservebank. Rodriguez speelde sinds de zomer van 2017 totaal 93 officiële wedstrijden voor AC Milan, waarin hij goed was voor 4 doelpunten en 5 assists.