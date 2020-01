Balotelli reageert na duel met Lazio woedend op Instagram: ‘Schaam jullie!’

Mario Balotelli is zondagmiddag tijdens het huisduel van Brescia met Lazio (1-2) opnieuw het slachtoffer geworden van racisme. De Italiaanse aanvaller van Brescia haalt enkele uren na de wedstrijd via Instagram uit naar de aanwezige supporters van Lazio, die het met name in de eerste helft gemunt hadden op hem.

Aanvankelijk ging het Balotelli vanmiddag voor de wind met Brescia. Het enfant terrible opende na ruim een kwartier voetballen de score en was zo verantwoordelijk voor het eerste doelpunt van het nieuwe decennium in de Serie A. Balotelli blijkt echter nog in de eerste helft racistisch bejegend te zijn door de aanwezige Lazio-supporters in het Stadio Mario Rigamonti.

"Aan de Lazio-fans die vandaag in het stadion waren: schaam jullie!", schrijft de spits na afloop op Instagram. Balotelli begeleidt zijn post op het sociale medium met de hashtag #saynotoracism. Scheidsrechter Gianluca Manganiello legde de wedstrijd in de eerste helft korte tijd stil vanwege de beledigingen aan het adres van Balotelli.

Het is niet voor het eerst in zijn carrière dat Balotelli het slachtoffer is van racisme tijdens een wedstrijd. In november werd hij in het uitduel met Hellas Verona nog racistisch bejegend door een deel van het thuisploeg. Hij schoot vervolgens uit frustratie de bal het publiek in, waarna hij van het veld liep en richting de kleedkamer ging. Ploeggenoten van Balotteli zorgden er uiteindelijk voor dat de spits weer ging spelen.