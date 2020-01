ED: PSV bereikt akkoord in Noorwegen over driejarig contract

PSV heeft zich verzekerd van de diensten van Herman Geelmuyden, zo weet het Eindhovens Dagblad zondag te melden. De zeventienjarige aanvaller, afkomstig van het Noorse Stabaek, heeft overeenstemming bereikt over een driejarig contract in het Philips Stadion. Geelmuyden sluit in eerste instantie aan bij PSV Onder-19, dat onder leiding staat van oud-aanvaller Ruud van Nistelrooij.

Bovengenoemde regionale krant wist in oktober al te melden dat Geelmuyden intensief werd gevolgd door scouts van PSV. Zijn contract bij Stabæk, dat hem afgelopen seizoen liet debuteren in de hoofdmacht, liep eind december af. De jonge aanvaller viert later deze maand zijn achttiende verjaardag en is dan gerechtigd om een profcontract te ondertekenen. De aanstaande komst van Geelmuyden is overigens nog niet bevestigd door PSV.

PSV is rond met de Noorse aanvaller en jeugdinternational Herman Geelmuyden. Het bijna 18-jarige talent gaat voor 3 jaar tekenen. Begint bij PSV onder 19 van Ruud van Nistelrooy. — Rik Elfrink (@RikElfrink) January 5, 2020

Geelmuyden liep in het recente verleden een paar keer stage bij PSV en volgens het Eindhovens Dagblad liet de Noor telkens een goede indruk achter op de trainers van de Eindhovense club. Bij PSV Onder-19 was er ruimte voor een extra aanvaller, nu Noni Madueke is aangesloten bij Jong PSV. Laatstgenoemde is zelfs met het eerste elftal van PSV op trainingskamp in Qatar. Geelmuyden krijgt bij PSV te maken met landgenoten Fredrik Oppegard en Mathias Kjölö, die onderdeel uitmaken van PSV Onder-19.