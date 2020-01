Spurs niet voorbij Middlesbrough; Cocu stunt tegen Crystal Palace

Tottenham Hotspur is er zondagmiddag niet in geslaagd om voorbij Middlesbrough te komen in het toernooi om de FA Cup. De ploeg van manager José Mourinho kwam zelfs op achterstand tegen de nummer zestien van de Championship en gaat dankzij een treffer van Lucas Moura op herhaling tegen Boro. Het Derby County van Phillip Cocu zorgde tegelijkertijd voor een stunt door Premier League-tegenstander Crystal Palace uit te schakelen, terwijl Chelsea af wist te rekenen met Nottingham Forest.

Middlesbrough - Tottenham Hotspur 1-1

Mourinho koos er vier dagen na de nederlaag tegen Southampton voor om met een sterk elftal aan te treden voor de wedstrijd in de FA Cup. Harry Kane ontbrak weliswaar vanwege een blessure, maar onder meer Heung-Min Son, Dele Alli en Christian Eriksen begonnen gewoon aan de aftrap in het Riverside Stadium. De bezoekers speelden desondanks een moeizame eerste helft en via een gevaarlijke kopbal van Dael Fry was de enige grote kans voor de rust ook voor Middlesbrough. Paulo Gazzaniga had echter een antwoord op deze inzet, waardoor er met een gelijke stand gerust werd.

Vijf minuten na de hervatting van de wedstrijd was het echter alsnog raak toen Tottenham de bal verspeelde op het middenveld en Ashley Fletcher alleen opdook voor het doel. Gazzaniga slaagde er nog wel in om een voet tegen de bal te krijgen, maar moest toch een doelpunt incasseren. The Spurs gingen daarna in de achtervolging en kwamen met nog een halfuur te gaan via Lucas Moura op gelijke hoogte. In de slotfase volgde een ware omsingeling van het doel van Middlesbrough, dat in doelman Tomás Mejías echter een uitblinker kende. Doordat de sluitpost erin slaagde om zijn goal verder schoon te houden, moeten de twee ploegen op herhaling in Londen.

Crystal Palace - Derby County 0-1

De bekerstunt van het elftal van Cocu, met een basisplaats voor Wayne Rooney, kreeg na ruim een halfuur spelen op Selhurst Park gestalte. Chris Martin rondde van dichtbij beheerst af, na een uitstekende voorzet vanaf de zijkant van Jayden Bogle. Palace kon weinig uitrichten in aanvallend opzicht en bij de spaarzame kansen voor the Eagles stond Derby-doelman Kelle Roos goed opgesteld. Halverwege de tweede helft moest de thuisploeg verder met tien man, nadat Luka Milivojevic met een rode kaart was weggestuurd na een check van de VAR. De verdediger was betrokken bij een incident met Tom Huddlestone, die een gele kaart kreeg voorgehouden. Derby kwam in de slotfase niet meer in de problemen en mag zich derhalve opmaken voor een vervolg in de FA Cup.

Chelsea - Nottingham Forest 2-0

Chelsea, dat met het geel-blauwe tenue aandacht schonk aan de eerste eindzege van de FA Cup in 1970, kwam al na acht minuten op voorsprong. Callum Hudson-Odoi trok vanaf de zijkant naar binnen en liet doelman Jordan Smith kansloos met een schuiver in de korte hoek. Nottingham Forest leek halverwege de eerste helft een strafschop te krijgen toen Alex Mighten werd neergehaald. De aanvaller stond kort daarvoor echter minimaal buitenspel, waardoor de penalty op aanraden van de VAR werd geschrapt. Na ruim een half uur spelen verdubbelde Chelsea de voorsprong in de persoon van Ross Barkley. Smith redde nog op het schot van Hudson-Odoi, maar was kansloos op de rebound van de middenvelder. The Blues, voor het laatst winnaar van het bekertoernooi in 2018, speelden het duel op Stamford Bridge professioneel uit en staan in de vierde ronde van de FA Cup.

Overige uitslagen:

Bristol Rovers - Coventry City 2-2

Burton Albion - Northampton Town 2-4

Charlton Athletic - West Bromwich Albion 0-1

Crewe Alexandria - Barnsley 1-3

Queens Park Rangers - Swansea City 5-1

Sheffield United - AFC Fylde 2-1