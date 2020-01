‘Manchester United richt zijn pijlen op Wolverhampton-smaakmakers’

Ole Gunnar Solskjaer aast op tussentijdse versterkingen en volgens Goal richt de manager van Manchester United zijn pijlen op Rúben Neves en Raúl Jiménez. Naar verluidt is er door the Red Devils al navraag gedaan bij Wolverhampton Wanderers voor de middenvelder en de aanvaller, die dit seizoen tot de smaakmakers in de Premier League behoren.

Solskjaer, die Romelu Lukaku en Alexis Sánchez (huurbasis) afgelopen zomer naar Internazionale zag vertrekken, is al enige tijd bezig met aanwinsten voor de aanvalslinie van Manchester United. De Engelse grootmacht werd dat kader in de afgelopen periode gelinkt aan onder meer Mario Mandzukic en Erling Braut Haaland. Mandzukic koos echter voor een lucratief contract bij Al-Duhail, terwijl Haaland een meerjarige verbintenis bij Borussia Dortmund ondertekende.

Over een eventueel vertrek van Jiménez wil Wolves-manager Nuno Espirito Santo vooralsnog niet al teveel zeggen. "Ik hoor het nu pas voor het eerst. Ole heeft daar niets over verteld", zo liet de Portugese coach zaterdag optekenen in de Engelse media na het 0-0 gelijkspel tegen Manchester United in de derde ronde van de FA Cup. "Maar de transferwindow is nu open en als die open is, kan er van alles gebeuren. We zijn in ieder geval dolblij met de aanwezigheid van Raúl bij deze club."

Solskjaer wilde ook niet veel kwijt over de vermeende interesse van Manchester United in Jiménez. "Het is de zoveelste goede speler die met ons in verband wordt gebracht. Hij deed het vandaag goed als invaller, maar ik kan er verder niet op ingaan." Jiménez heeft Jorge Mendes als zaakwaarnemer, die volgens Goal weer goede contacten heeft bij Manchester United. De verwachting is dat the Wolves een aantrekkelijk aanbod vanuit Manchester zeker in overweging nemen. Jiménez en Neves hebben doorlopende contracten tot medio 2023, waardoor Wolverhampton de hoofdprijs kan vragen voor het duo bij een tussentijds vertrek.

Solskjaer heeft volgens verschillende media in Engeland meer ijzers in het vuur. Jack Grealish (Aston Villa) en James Maddison (Leicester City) zouden ook op het lijstje staan van de Noorse manager. Christian Eriksen, spelmaker van Tottenham Hotspur, wordt als alternatief aangemerkt. De Deense middenvelder lijkt echter op weg naar Internazionale. Solskjaer houdt aan de andere kant rekening met een vertrek van Paul Pogba bij Manchester United. De Fransman wordt al maandenlang gelinkt met een transfer richting Real Madrid, al blijft een definitief akkoord voorlopig uit.