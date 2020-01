Zondag, 5 Januari 2020

Ambitieus Chelsea meldt zich met 70 miljoen bij Bayern

Chris Smalling hakt pas na dit seizoen een knoop door over zijn toekomst. Manchester United verhuurt de verdediger momenteel aan AS Roma en de Italianen willen hem graag definitief overnemen. (Daily Mail)

Tino Kadewere heeft twee opties in de Premier League. De aanvaller van het Franse Le Havre is namelijk in beeld bij Bournemouth en Southampton. (Daily Mail)

Chelsea heeft een ambitieuze transfer in gedachten om het probleem op de linksbackpositie op te lossen. The Blues hebben er zeventig miljoen euro voor over om David Alaba los te weken bij Bayern München. (Daily Mirror)

Everton wil Jarrad Braithwaite graag overnemen van Carlisle United. The Toffees zullen wel met een bedrag van ruim negen ton over de brug moeten komen om de zeventienjarige verdediger in te kunnen lijven. (Daily Mail)

Asmir Begovic keert deze maand terug van zijn uitleenbeurt aan Qarabag FK. De doelman mag opnieuw vertrekken bij Bournemouth, dat echter niet van plan is om hem naar een Premier League-rivaal te laten gaan. (Daily Star)