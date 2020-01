‘Ajax wilde hem heel graag, daar had hij ook kunnen schitteren’

Hans Vanaken was afgelopen zomer in beeld bij Ajax, al leidde dat niet tot een definitieve overgang. Marc Degryse betreurt het uitblijven van een overstap van de middenvelder van Club Brugge richting de Eredivisie. Volgens de oud-middenvelder van onder meer PSV en Anderlecht had Vanaken zeker van toegevoegde waarde kunnen zijn voor het elftal van trainer Erik ten Hag.

"Ajax wilde hem heel graag, daar had Hans ook kunnen schitteren", vertelt Degryse in een interview met Het Laatste Nieuws. De voormalige PSV’er denkt dat de 27-jarige Vanaken, met een contract tot medio 2024 bij Club, een eventuele overstap naar de Premier League of LaLiga een stuk slechter had verteerd. "De techniek van Vanaken is wel oké, maar simpel. Blijft misschien de Duitse competitie over."

Clement is Stam dankbaar: 'Na Nouri-drama kreeg ik alle ruimte'

Degryse is evenwel overwegend positief over de kwaliteiten van de Belgische middenvelder, die vier interlands namens België achter zijn naam heeft staan. "Vanaken heeft een groter volume dan veel mensen denken, hij is altijd fit. Daar zouden ze hem kunnen gebruiken. Maar ik denk dat Hans gelukkig is waar hij is. Ik zou hem alleen zeggen: ‘Zorg dat je later geen spijt hebt dat je het niet geprobeerd hebt", aldus de analist.

Vanaken was afgelopen zomer echter niet bezig met een vertrek uit Brugge, ondanks de interesse van onder meer Ajax. "Je hoort altijd over interesse, maar ik begin pas te luisteren als er iets concreets of tafel komt. Er was sprake van Ajax dat me volgde, maar met als, als, als ben je niet veel. Ik heb er geen nood aan om zulke dingen te weten", zo liet Vanaken destijds weten in gesprek met Het Nieuwsblad. "Ik ben hier supergelukkig en heb geen enkele reden om te vertrekken."