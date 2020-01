‘Ik heb er alles aan gedaan bij PSV en dat weet Van Bommel ook’

PSV heeft een zeer wisselvallige en onrustige eerste seizoenshelft achter de rug. De Eindhovenaren staan tien punten achter koploper Ajax en werden vroegtijdig uitgeschakeld in de Europa League. Trainer Mark van Bommel werd een dag na de 3-1 nederlaag tegen Feyenoord van medio december de laan uitgestuurd. Er was ook veel kritiek op het functioneren van technisch manager John de Jong en algemeen directeur Toon Gerbrands, maar laatstgenoemde heeft nooit overwogen om het Philips Stadion tussentijds te verlaten.

"Nee, geen een moment", benadrukt Gerbrands in een onderhoud met Omroep Brabant. De PSV-bestuurder verwijst naar de eerste weken van het seizoen, toen de prestaties en resultaten nog niet zo slecht waren. "Mensen vergeten dat wij na negen wedstrijden bovenaan stonden." De resultaten werden echter al snel een stuk minder, met het ontslag van Van Bommel als gevolg. Gerbrands heeft geen spijt van die beslissing. "Toen ik Mark van Bommel sprak op de dag dat we stopten heb ik hem in zijn gezicht aangekeken. Ik heb er alles aan gedaan en dat weet hij ook."

Gerbrands blikt terug op de moeizame maanden van PSV op sportief gebied. "In acht weken raken we alles kwijt. Het loopt niet meer, de resultaten zijn er niet meer. Ik zag het niet aankomen en in zo'n proces van acht weken ga je kijken hoe je het kan omkeren. Je gaat met de coach praten, met de spelers praten. Op een gegeven moment konden we het niet meer omkeren." Van Bommel was uiteindelijk het kind van de rekening. "Dat is een proces van twaalf weken", geeft Gerbrands aan. "In die twaalf weken heb je te maken met meer druk, dus ga je een keer zitten met elkaar. Een nederlaag hoort er af en toe bij. Je gaat dingen proberen. Je hebt geduld." De PSV-directeur is geen liefhebber van het wegsturen van trainers. "Maar je gaat kijken of we het kunnen omdraaien en de conclusie is: het lukt ons niet."

Gerbrands benadrukt dat hij er niet blij mee is dat Van Bommel niet langer voor de groep staat.. "De coach gaat eruit. Dat is heel zwaar kan ik je vertellen. Dat is een proces waarin ik me heel verantwoordelijk voel." PSV wist echter maar twee van de laatste twaalf duels onder Van Bommel winnend af te sluiten, waardoor de directie het gevoel had dat er snel iets moest veranderen. De oorzaak van het probleem was echter moeilijk vast te stellen. "In dit geval denk ik dat je daar niet een of twee makkelijke dingen over kan vertellen, want dan hadden we die beslissing wel genomen."