Ajax krijgt mogelijk te maken met Real Madrid-aankoop van zeventien miljoen

Ajax neemt het eind februari in de Europa League op tegen Getafe en de Amsterdammers zullen dan wellicht Brahim Díaz tegenkomen op het veld. De twintigjarige middenvelder staat nu nog onder contract bij Real Madrid, maar los Azulones hopen hem deze maand op huurbasis op te kunnen pikken bij de stadsgenoot.

Brahim maakte begin vorig jaar voor zeventien miljoen euro de gang van Manchester City naar Real Madrid. In zijn eerste volledige jaar in dienst van de Koninklijke kwam hij echter niet verder dan vijftien officiële wedstrijden en trainer Zinédine Zidane zou inmiddels ook van gedachten zijn veranderd. Waar de oefenmeester zijn pupil in de zomer nog aan boord wilde houden, zou hij nu wel akkoord zijn gegaan met een winters vertrek.

“Ik heb opnieuw met Florentino Pérez (voorzitter van Real Madrid, red.) gesproken over de mogelijkheden om Brahim te huren”, legt Getafe-preses Ángel Torres uit in gesprek met Marca. “Ik heb eerder al eens naar hem gevraagd en dat heb ik nu opnieuw gedaan, aangezien onze trainer (José Bordalás, red.) zeer gecharmeerd van hem is.”

“Voor Real Madrid zou dat geen probleem zijn, maar het lijkt er op dit moment op dat de speler daar wil blijven. Maar hij is zeker iemand die wij goed vinden.” Naast Brahim werd Getafe de afgelopen tijd ook in verband gebracht met Real Madrid-spits Mariano Díaz. Torres, die vanwege interesse uit Engeland wel moet vrezen voor het vertrek van Nemanja Maksimovic en Djene Dakonam, verwijst die geruchten echter naar het rijk der fabelen.