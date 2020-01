Barcelona meldt zich als volgende gegadigde in Leicester

Jean-Michaël Seri maakt het seizoen af bij Galatasaray. De Turkse grootmacht is niet van plan om de huurdeal met Fulham voortijdig te beëindigen, waardoor de Engelsen de middenvelder niet kunnen verkopen. (Eurosport)

Bayern München en Borussia Dortmund hebben zich gemeld bij Jude Bellingham. De zestienjarige middenvelder speelt nu nog voor Birmingham City, dat hem in juni pas zijn eerste profcontract aan kan bieden. (Daily Mirror)

Tottenham Hotspur wil Giovanni Lo Celso in januari definitief aantrekken. De middenvelder wordt nu nog gehuurd van Real Betis en kan voor een kleine 32 miljoen euro ingelijfd worden. (The Sun)