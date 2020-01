‘Teleurstellend, omdat ik denk dat Ibrahimovic hier meer plezier zou hebben’

Zlatan Ibrahimovic maakt het seizoen af bij AC Milan, maar de routinier had ook elders in Italië aan de slag gekund. Bologna heeft een poging ondernomen om de tot voor kort transfervrije spits in te lijven en i Rossoblu hebben in trainer Sinisa Mihajlovic iemand aan boord die Ibrahimovic goed kent. Dit was echter niet genoeg om de Zweed van gedachten te doen veranderen.

“Het is teleurstellend, omdat ik denk dat hij hier meer plezier zou hebben gehad”, vertelt Mihajlovic in gesprek met La Gazzetta dello Sport. “Het zou goed geweest zijn voor hem, voor de stad en de club, met het team dat ervoor speelt om hem goals te bezorgen. Ik klaag echter niet, omdat hij mij verteld heeft dat als hij voor Bologna zou kiezen, het voor mij zou zijn geweest.”

“Ik begrijp ook dat er andere belangen speelden, waaronder verplichtingen ten opzichte van zijn familie. Ibra heeft me wel gebeld voordat hij zijn beslissing bekendmaakte, daarmee heeft hij zijn woord gehouden en blijft hij ook een dierbare vriend. Dit betekent nu alleen maar dat ik hem op het veld moet verslaan…”, gaat Mihajlovic, die vanwege zijn behandelingen tegen leukemie dit seizoen al een aantal wedstrijden aan zich voorbij moest laten gaan, verder.

Bologna staat momenteel op de negende plek in de Serie A, met een punt meer dan het Milan van Ibrahimovic. Mihajlovic hoopt in het restant van het seizoen nog wat plekken te kunnen stijgen: “Het is ons doel om onze tiende plek van vorig seizoen te verbeteren. Of we mogen dromen van Europees voetbal hangt af van de winterse transfermarkt, niet alleen voor onszelf, maar ook door wat de andere clubs doen.”