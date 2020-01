Ajax gaat nieuwe samenwerking aan: ‘Belangrijke stap voor onze club’

Ajax is een samenwerkingsverband aangegaan met Sharjah FC, zo maken de Amsterdammers zondagochtend bekend via de officiële kanalen. De koploper van de Eredivisie gaat de club uit de Verenigde Arabische Emiraten onder meer helpen met het ontwikkelen van de jeugdopleiding door stafleden permanent bij Sharjah te stationeren.

De club uit het Midden-Oosten is de volgende die zich aansluit bij Ajax’ ‘wereldwijde netwerk van clubpartnerships’. Eerder gingen de Amsterdammers al samenwerkingsverbanden aan met het Chinese Guanghzou R&F FC (de nieuwe werkgever van Giovanni van Bronckhorst), het Japanse Sagan Tosu en het Australische Sydney FC. De samenwerking met Sharjah zal in eerste instantie drie jaar duren en er is een optie in het contract opgenomen voor nogmaals drie jaar.

“Dit is een belangrijke stap voor onze club. We zijn erg blij om deze overeenkomst aan te gaan met de beste jeugdacademie ter wereld. We kijken uit naar de samenwerking om onze voetbalacademie in Sharjah FC verder vorm te geven door de beste trainingsmethoden en nieuwste wereldwijde technieken te implementeren om een unieke generatie voetbalspelers op te leiden”, reageert Mohsim Musabah, voorzitter van Sharjah, opgetogen.

Algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax spreekt van een ‘volgende stap’ voor zijn club. De oud-doelman is blij dat de samenwerking nu officieel bekrachtigd is: “Ons doel is om samen een sterke jeugdopleiding neer te zetten, de talenten daar naar een hoger niveau te tillen. Ajax heeft de laatste jaren flinke stappen gemaakt in het delen van kennis op dit gebied. De vraag hiernaar neemt toe, we kijken naar partners die goed bij ons passen. Wij zijn ervan overtuigd die in Sharjah FC gevonden te hebben.”

Sharjah werd vorig seizoen kampioen van de VAE Liga en met de koppositie in de huidige voetbaljaargang zijn de sportieve prestaties ook nu naar behoren. De club is daarnaast actief in de Aziatische Champions League.