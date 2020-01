‘Zoekend Barcelona verkoos Boateng boven ‘ongepolijste’ Haaland’

Barcelona zocht een jaar geleden op de transfermarkt naar een spits die als back-up kon dienen voor Luis Suárez. Aangezien de Catalanen zich er al bij neer hadden gelegd dat grote namen niet haalbaar zouden zijn, en zij niet van plan waren om een grote transfersom op tafel te leggen, werd er uiteindelijk voor gekozen om Kevin-Prince Boateng voor een halfjaar te huren van Sassuolo. AS weet zondag echter te melden dat Barça ook voor Erling Braut Haaland had kunnen kiezen.

De nu negentienjarige spits speelde destijds nog voor het Noorse Molde FK, waar hij in het afgelopen seizoen 12 doelpunten wist te produceren in 25 wedstrijden. Haaland stond destijds volgens de berichtgeving op de radar bij Barcelona en de club zou het talent zelfs aangeboden hebben gekregen.

De duizelingwekkende statistieken van Dortmund-aanwinst Erling Braut Haaland

De Spaanse grootmacht achtte Haaland echter te onervaren en ‘ongepolijst’ om al in huis te halen en opteerde er daarom voor om Boateng aan te trekken. Het dienstverband van de huidige aanvaller van Fiorentina liep niet uit op een succes: in vier officiële wedstrijden namens Barcelona wist hij niet te scoren en leverde hij ook geen assists.

Haaland maakte op zijn beurt afgelopen zomer voor 5 miljoen euro de overstap naar Red Bull Salzburg, waar hij in de eerste seizoenshelft 29 doelpunten maakte in 27 optredens. Hier zal het ook bij blijven, aangezien Borussia Dortmund onlangs besloot om te voldoen aan de in zijn contract opgenomen afkoopsom van twintig miljoen.