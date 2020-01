Newcastle United heeft baat bij transfer Zlatan Ibrahimovic

Manchester United is bereid om Paul Pogba onder één voorwaarde naar Internazionale te laten gaan. De Italiaanse topclub moet welwillend staan tegenover het vertrek van Lautaro Martinez naar Old Trafford. (Daily Mirror)

West Ham United is van zins om Kalidou Koulibaly deze maand naar de Premier League te halen. Het is de vraag of Napoli genoegen neemt met minder dan tachtig miljoen euro én de verdediger het zelf ziet zitten. (Sky Italia)