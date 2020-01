‘Ik heb zijn shirt, de rest van de spelers van Manchester City wees mij af’

Tom Pope maakte zaterdag zijn grote woorden waar. De aanvaller van Port Vale toonde zich afgelopen zomer, na de interland tussen Engeland en Nederland, niet erg onder de indruk van de kwaliteiten van Manchester City-verdediger John Stones. “Ik weet dat ik een League Two-speler ben, ik weet dat hij voor Engeland speelt, ik weet dat hij 150.000 pond per week verdient en ik weet dat hij een veel betere speler is dan dat ik ben, maar ik zou maar wat graag iedere week tegen John Stones willen spelen”, verzekerde de 34-jarige spits via sociale media. “Ik zou veertig doelpunten per seizoen maken!”

Het lot wilde dat Manchester City en Port Vale zaterdag elkaars tegenstander in de FA Cup waren, oftewel een ontmoeting tussen Stones en Pope. De aanvaller stelde niet teleur toen hij in de eerste helft Taylor Harwood-Bellis te slim af en de gelijkmaker binnenkopte. Het team van Josep Guardiola won desalniettemin met 4-1. Na afloop suggereerde Pope dat zijn woorden in de zomer hem niet in dank waren afgenomen. “Ik heb het shirt van Oleksandr Zinchenko kunnen krijgen. De rest van de spelers wees mij af.”

“Ik had nooit gedacht of nooit gedroomd dat ik zou scoren. Ik was al blij geweest als ik een paar keer de bal had aangeraakt”, gaf Pope in gesprek met BBC Sports te kennen. Via sociale media toonde Pope echter meer bravoure. “Ik wil alleen zeggen dat ik het volledig bij het verkeerde eind had toen ik zei dat ik veertig keer per seizoen zou scoren. Vijftig doelpunten komt dichter in de buurt.” Port Vale gaf op zijn beurt via sociale media gekscherend aan dat Pope de hoogste ridderorde van Engeland zou moeten krijgen.

Stones en Pope deelden na afloop ook selfies van elkaar, in de kleedkamer van Manchester City. “Manchester City had ons niet beter kunnen behandelen”, verzekerde Port Vale-manager John Askey. “Ze hebben heel goed voor ons gezorgd. Ze nodigden na afloop mijn spelers uit in de kleedkamer en ze hebben wat gelachen, vooral over Popey en Stones. Hij zal wel wat op Twitter zetten vanavond. Ik hoop dat hij niet in de problemen komt. Ik hoop van niet. Soms kan het averechts werken. Maar als hij het doet en hij scoort ook nog eens, dan kun je er niet tegenin gaan. Hij doet het met humor en zonder kwade bedoelingen.”