‘Onverantwoordelijk gedrag Frenkie de Jong op het allerslechtste moment’

Frenkie de Jong kreeg zaterdagavond voor het eerst in zijn loopbaan een rode kaart. Een kwartier voor het einde van de stadsderby tussen Espanyol en Barcelona (2-2) hing de middenvelder aan het tenue van Jonathan Calleri en ontving hij voor de tweede keer in nog geen tien minuten tijd een gele kaart van Carles del Cerro Grande, de dienstdoende leidsman in het Estadi Cornellà-El Prat. De rode kaart voor de Nederlander was in de optiek van de media in Spanje typerend voor diens optreden in de strijd tussen de Catalaanse rivalen.

Drie spelers kregen een vier van Sport: ‘de onzorgvuldige’ Ivan Rakitic, ‘de onzichtbare’ Antoine Griezmann’ en ‘de van het veld gestuurde’ De Jong. De Catalaanse sportkrant zag de Nederlander geen hoogstaande wedstrijd spelen. “Voorafgaand aan zijn rode kaart had hij een enkele individuele actie, maar zonder dat hij goed zijn eindbestemming bereikte.” Hoewel Luis Suárez de beste beoordeling ontving, een acht, viel de in de rust voor Rakitic ingevallen Arturo Vidal eveneens positief op: een zeven. “Hij viel in om de defensieve muur te slechten en het spel van Espanyol te ontregelen, zijn specialiteit. Een goede wissel van Valverde, ook omdat Vidal de tweede treffer maakte.”

Sport-journalist Lluís Miguelsanz noemt Barcelona ‘een bipolaire leider’. “Ook in het nieuwe kalenderjaar blijft Barcelona een roodblauwe achtbaan, met een opmerkelijke bipolariteit. Barcelona overtuigt wanneer men druk zet, maar de momenten waarop men niet bij de les is, worden duurbetaald. Dat is de voorbije jaren in de Champions League al aan het licht gekomen en nu ook dit seizoen in LaLiga. Het elftal lijdt als er sprake is van een gebrek aan ritme. Tegendoelpunten. Er ontstaan offensieve problemen. En zo zal het heel moeilijk zijn om iets te winnen. De voetballers weten dat en Valverde ook, omdat hij inzag dat het aan karakter ontbrak en daarom bracht hij Vidal in. Als de Chileen altijd de redding moet zijn, is het erg gesteld met dit Barcelona. Als ze zich niet inspannen, gelooft elke opponent erin.”

“Een onvergeeflijke fout. Deze punten worden bij De Jong afgetrokken”, zo valt bij Marca over de uitsluiting van de Oranje-international in de stadsderby te lezen. “De rode kaart was vitamine voor Espanyol, dat aangespoord door de numerieke meerderheid terug in de wedstrijd kwam. Een grote fout van De Jong, niet passend bij de Nederlander.” Ook Mundo Deportivo is kritisch. “Onverantwoordelijk gedrag van Frenkie de Jong op het allerslechtste moment”, zo valt op de website van de Catalanen over het moment van zijn rode kaart te lezen. “Hij doorstond in de eerste helft de momenten dat hij in aanvallend opzicht onder druk werd gezet, maar hij viel bij de 1-0 van Espanyol door de mand. Hij maakte de overtreding en was niet scherp in de dekking: David López was zijn man.”

AS schrijft dat De Jong voorafgaand aan zijn rode kaart ‘absurd balverlies’ leed. “De Nederlander leek geen enkel moment comfortabel binnen de lijnen te staan, al ging hij in de tweede helft beter spelen. Het elftal moest zijn rode kaart duur betalen.” De Madrileense krant is zeer kritisch op Rakitic. “Een zeer teleurstellende wedstrijd van de Kroaat. Hij oogde heel onzeker en stroperig in al zijn acties en bewegingen. Een wedstrijd om te vergeten.” In de optiek van AS was Sergio Busquets dan ook de beste basismiddenvelder van Barcelona. “Hij was altijd in afwachting van de ontelbare fouten van zijn teamgenoten. Hij speelde goed tussen de linies en hij bood zich altijd aan om een oplossing te bieden.”

Over Vidal was AS eveneens louter positief. “Hij mag iedereen aanklagen en elke dag contact hebben met zijn advocaten. Als hij dit niveau weet vast te houden, is het onmogelijk dat Barcelona hem laat gaan. Met zijn entree na rust ontstond er nieuw leven in het elftal.” Marca komt eveneens superlatieven tekort. “Hij schonk Barcelona opnieuw een doelpunt dat nodig was, op het juiste moment. Zijn doelpuntenproductie is het bestuderen waard.” El Desmarque strooit met onvoldoendes en geeft De Jong een vier. “Hij speelde geen gelukkige wedstrijd: een gevaarlijke overtreding vlak bij het zestienmetergebied leidde de goal van Espanyol in en na 74 minuten werd hij van het veld gestuurd.”

Het Catalaanse dagblad El Periódico deelt De Jong een vijf uit en omschrijft de rode kaart voor de Nederlander als ‘doorslaggevend’ voor de eindstand. “De ondertalsituatie ondermijnde de traditionele ommekeer van Barcelona, dat voor de achtste keer dit seizoen een achterstand goed moest maken.” Alleen Rakitic ‘een broze eerste helft’ en Griezmann ‘opnieuw een wedstrijd om snel te vergeten’ kregen een lagere beoordeling van LaVanguardia: beiden een drie, versus een vier. “De Jong stond geen enkel moment met een fijn gevoel op het veld.”