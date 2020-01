Valverde erkent: ‘De rode kaart van Frenkie de Jong heeft ons pijn gedaan’

Barcelona moest zaterdag in de stadsderby tegen Espanyol genoegen nemen met een punt. Na de uitsluiting van Frenkie de Jong, die een kwartier voor tijd zijn tweede gele kaart kreeg, slaagde de stadsgenoot erin om een 1-2 achterstand in een 2-2 gelijkspel om te buigen. De journalisten wezen Ernesto Valverde na afloop op het feit dat het niet de eerste keer is dat Barcelona voor een ommekeer kan zorgen, maar uiteindelijk toch punten verspeelt.

“We zijn in verschillende wedstrijden inderdaad teruggekomen en enkele keren is dat goed afgelopen. In andere wedstrijden hebben we de voorsprong niet kunnen behouden. De rode kaart van Frenkie heeft ons pijn gedaan”, erkende de oefenmeester van Barcelona. “We hadden er 1-3 van kunnen maken, maar het heeft niet zo mogen zijn. En opeens maakt Espanyol er 2-2 van. We hadden de wedstrijd onder controle.”

“Na de 1-2 speelden we goed en hadden we zin om meer doelpunten te maken. De uitsluiting bracht ons ietwat uit evenwicht. Waarom? Dit is voetbal", benadrukte Valverde in de perszaal. "Niet alleen wij hebben er moeite mee, iedereen in zo’n situatie. De tegenstanders spelen defensiever voetbal tegen ons. Espanyol was gemotiveerd na de rode kaart en wij hadden plots moeite om hun doelgebied te bereiken. Het heeft vooral met de fysieke inspanningen te maken.”

“Met wat voor gevoel ik hier nu zit? Met een slecht gevoel, we wilden drie punten. Het lijkt erop dat we punten hebben verloren na een wedstrijd waarin we wilden winnen.” Barcelona sluit de eerste seizoenshelft als gedeeld koploper van LaLiga af, met evenveel punten als Real Madrid. “De verschillen zijn zeer klein. Winnen en punten pakken is niet makkelijk. Het kost ons moeite, maar ook onze rivalen. En dat hoort ook in competities.”