Domme rode kaart Frenkie de Jong wordt Barcelona fataal in stadsderby

Barcelona is zijn voorsprong op Real Madrid zaterdagavond kwijtgeraakt. De ploeg van trainer Ernesto Valverde leek op weg naar een overwinning bij Espanyol, maar na een knullige rode kaart voor Frenkie de Jong werd de zege uit handen gegeven: 2-2. De voorsprong die dankzij een doelpunt en prachtassist van Luis Suárez op het scorebord was gezet werd daarmee tenietgedaan.

Barça startte met Neto als doelman, omdat Marc-André ter Stegen vanwege een knieblessure moest afhaken. Barça had vanaf het begin moeite om openingen te vinden tegen het agressief spelende Espanyol. In de 23ste minuut kwam de thuisploeg op voorsprong, toen David López bij een vrije trap vanaf de zijkant volledig over het hoofd werd gezien en knap binnen kopte: 1-0. Pas in de slotfase van het eerste bedrijf kreeg Barcelona zijn eerste kansen. Eerst stuitte Messi na een fraaie actie op doelman Diego López, terwijl Luis Suárez met buitenkant rechts de paal trof.

Met het inbrengen van Arturo Vidal direct na rust werd Barcelona sterker. In de vijftigste minuut leidde dat tot de gelijkmaker van Suárez, die een lage voorzet van Jordi Alba met succes ineens richting het doel van Espanyol verlengde: 1-1. Negen minuten daarna was het opnieuw raak. Suárez gaf met de buitenkant van zijn schoen een fenomenale assist op Vidal, die vernietigend raak kopte: 1-2.

Suárez had daarna een goede kans op de 1-3, maar werd ditmaal gestuit door Diego López. Er leek weinig aan de hand voor Barcelona, totdat De Jong een kwartier voor tijd zijn tweede gele kaart pakte. De ex-Ajacied verloor de bal op een gevaarlijke plek aan Jonathan Calleri en trok aan de noodrem. Espanyol kreeg daardoor de hoop op een resultaat terug. Invaller Lei Wu was dichtbij, maar doelman Neto bracht op fantastische wijze redding voor Barcelona. Suárez had de beslissing in de 87ste minuut op de schoen, maar zijn poging om de bal over Diego López te liften strandde. Dat kwam Barça duur te staan, want Lei Wu legde de bal luttele minuten later wél binnen: 2-2.