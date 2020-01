Tahith Chong als enige speler specifiek uitgelicht door Solskjaer na bekerduel

Manchester United kwam zaterdagavond in het FA Cup-toernooi tegen Wolverhampton Wanderers niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel, waardoor de Engelse grootmacht binnenkort een replay wacht in eigen huis. Tahith Chong kon bij United rekenen op een basisplaats en maakte een zeer goed indruk op manager Ole Gunnar Solskjaer.

Solskjaer gaf veel van zijn vaste waarden vanavond rust op Molineux en deed een beroep op diverse jonge spelers. De Noorse trainer van United licht het optreden van Chong na afloop specifiek uit voor de camera van BT Sport. "Ik denk dat Tahith Chong vanavond fantastisch was. Hij veroorzaakte veel problemen voor de tegenstander. Ik ben erg blij met hem", aldus Solskjaer, die het optreden van geen enkele andere United-speler specifiek uitlicht.

Chong speelde uiteindelijk 82 minuten, alvorens hij werd gewisseld door Solskjaer. Enkele minuten ervoor had de Nederlands jeugdinternational een flinke charge te verwerken gekregen, maar van een serieuze blessure leek geen sprake. "Het is altijd lastig als je naar Molineux komt. Wolverhampton is een goed en fysiek sterk team", vervolgt Solskjaer, die stelt dat United de eerste helft domineerde. "In de tweede helft namen zij het initiatief over, hetgeen de wedstrijd nog moeilijker maakte."

Solskjaer erkent dat United over geluk niet te klagen had toen Matt Doherty in de tweede helft leek te scoren voor Wolverhampton. Het doelpunt van de verdediger werd echter afgekeurd vanwege hands. "We hadden natuurlijk geluk toen hij verkeerde timede bij zijn kopbal en de bal raakte met zijn arm. Maar het was al met al een gelijk opgaande wedstrijd, met een terechte uitslag. We creëerden niet veel kansen in de eerste helft, maar ik had wel het gevoel dat we de wedstrijd domineerden. Het ontbrak ons aan het laatste beetje. Ik denk dat we het oké deden."

Voor United wacht nu een replay op het eigen Old Trafford in het toch al overvolle programma, met ook verplichtingen in de Premier League, EFL Cup en Europa League. "Maar ik heb liever een replay dan dat ik uit het bekertoernooi word gegooid, natuurlijk", benadrukt Solskjaer. "We wisten dat het vanavond moeilijk ging worden en zijn blij dat we nog in het toernooi zitten. In eigen huis hebben we een betere kans om door te stoten."