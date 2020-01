Zaterdag, 4 Januari 2020

Tottenham aast op buitenkansje van Chelsea

Aston Villa wil Wylan Cyprien graag overnemen van OGC Nice. De kans dat het the Villans lukt om de middenvelder los te weken in Frankrijk, is echter klein. (Daily Mirror)

Het Derby County van Phillip Cocu is op zoek naar een nieuwe doelman. De namen van Asmir Begovic van Bournemouth en George Long van Hull City staan momenteel op de shortlist. (Daily Mirror)

Tottenham Hotspur denkt aan een spraakmakende overgang. De ploeg van manager José Mourinho wil Willian, wiens contract na dit seizoen afloopt, weghalen bij stadsgenoot Chelsea. (Daily Star) De ploeg van manager José Mourinho wil Willian, wiens contract na dit seizoen afloopt, weghalen bij stadsgenoot Chelsea.

Nemanja Maksimovic heeft met zijn goede spel indruk gemaakt op West Ham United. The Hammers moeten naar verwachting vijftien miljoen euro neertellen om de middenvelder van Getafe over te mogen nemen. (Marca)

Pedro kan zijn loopbaan vervolgen in de Major League Soccer bij Miami FC en New York City FC. De aanvaller van Chelsea beschikt over een aflopend contract en heeft geen nieuwe aanbieding ontvangen van zijn club. (Diverse Spaanse media)